Precipita dalla finestra a Ribolla Grave un uomo: trasferito a Siena

Un uomo è stato trasferito ieri nel primo pomeriggio al policlinico Le Scotte di Siena dopo essere caduto dal balcone di casa, al primo piano di una palazzina. Non è chiaro come l’uomo sia caduto. L’incidente è accaduto a Ribolla, nel comune di Roccastrada. Dopo la caduta l’uomo è stato soccorso dagli uomini della medicina di emergenza e poi trasferito con l’elicottero Pegaso al policlinico di Siena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono stati i vicini ad accorgersi che l’uomo era precipitato dalla finestra senza un motivo apparente e dunque hanno avvertito i soccorsi che sono arrivati dopo pochi minuti. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui diverse fratture ed escoriazioni. Adesso gli inquirenti dovranno cercare di capire il perché l’uomo è precipitato: gesto volontario oppure un incidente.