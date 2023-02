Pratoranieri, volontariato in testa Omaggio alla donazione del sangue

Divertimento assicurato. Strizzando l’occhio al volontariato che di questi tempi è molto importante. E’ questo il diktat di Pratoranieri, il rione che si prepara alla prima sfilata allegorica del carnevale follonichese omaggiando la donazione del sangue, dando dunque un messaggio sociale a tutti. "Donare sangue per donare la vita" è lo slogan scelto dal presidente Giacomo Manni che ha messo in piedi un carro che fa pensare e che farà riflettere tutti quelli che lo vedranno sfilare per le vie di Follonica già da domenica prossima. "Con il nostro carro – inizia il presidente che da mesi sta lavorando insieme alla squadra per la bella riuscita della kermesse follonichese – vogliamo non solo omaggiare la creatura letteraria e leggendaria del vampiro e di Dracula, figura immortalata non solo dalla cultura illuministica e romantica ma anche da quella contemporanea. Partendo, infatti da questo personaggio immaginario "il non morto" o "morto vivente" che ha bisogno di nutrirsi del sangue degli esseri viventi – aggiunge – vogliamo trattare il tema della donazione del sangue patrocinata dall’Avis, organizzazione senza alcun fine di lucro che raccoglie il sangue di persone sane per devolverlo a coloro che ne hanno necessità per poter sopravvivere". Secondo il presidente "in questo specifico caso, per noi Dracula ed Avis costituiscono un connubio perfetto. Il sangue è un elemento indispensabile alla vita e donarlo non è solo un valore civico ma anche un atto di solidarietà che abbatte le barriere di razza, di religione e di ideologie. Inoltre è anche un atto di generosità per cui è necessario metterlo a disposizione di coloro che ne hanno bisogno". Poi chiude: "Ci auguriamo che il nostro appello, rivolto a chi non ha mai donato, non resti inascoltato, basta una semplice gesto per permettere ad i meno fortunati di continuare non solo a sperare ma soprattutto a vivere". Il presidente poi passa a ringraziare tutti coloro che faranno parte della mascherata di domenica. "Grazie al nostro corpo di ballo composto da Martina Giovannelli, Cristina Consolaro, Valentina Angrisano, Erminia Barbieri, Sofia Picci, Alessia Mori, Jole Arena, Lucia Todini, Chiti Benedetta, Michelle Barbera, Isabella Di Cataldo. I vestiti sono stati ideati da Riccardo Giovannetti, Cristina Consolaro, Martina Giovannelli e Giusi Rizzo". Tutto però non potrebbe nascere senza il fattivo lavoro di Loriano Bartoli, Fabio Picci, Veronica Barbieri, Claudio Cucini, Pasquale Palumbo, Pierluigi Giovannetti, Andrea Del Dottore, Francesco Ricceri, Jhonny Biagini e dello hef rionale Gianni Manni.