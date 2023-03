"Prata, su una strada ci sono 3 stop a distanza di pochi metri"

Fermarsi a Prata con l’auto è diventato quasi... obbligato. Da questi giorni è una cosa quasi comica quella che è successa grazie al rifacimento della segnaletica orizzontale che, come ci fa sapere un residente nella frazione, viene rifatta sempre prima delle elezioni e quest’anno si è voluto esagerare. Soprattutto con gli "Stop". In una strada ce ne sono stati messi addirittura tre. "Chissà se la ragione poi non sia quella di incrementare il turismo obbligando chi passa a fermarsi ma, a parte le battute, evidentemente dove ci sono situazioni dubbie o ingarbugliate l’eccesso di prudenze giustifica il mettere gli stop ovunque – dice il Pci – così tutti si fermano e magari restano a guardarsi per ore perché chi fa la prima mossa potrebbe risultare poi dalla parte del torto. Chissà se tutto questo dovesse verificarsi chi strigherà l’ennesimo rompicapo che si va a sommare alla rotatoria del secolo, ai delimita-inciampatori del capoluogo e ora alla frazione dove non è difficile fermarsi visti i tanti, forse troppi stop messi a caso".