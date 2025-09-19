Posti barca a Porto Ercole. La minoranza non ci sta: "No alle autoconcessioni"

MONTE ARGENTARIO

"Sul porto di Porto Ercole siamo in dissenso sul modus operandi dell’amministrazione. Bisogna seguire le strade giuste nel rispetto delle norme e della trasparenza". La discussione sulla proposta di integrazione del porto di Porto Ercole, avvenuta in assise mercoledì pomeriggio, ha visto il Comune ribadire la sua strada che vede la gestione di una parte dei lotti delle concessioni all’azienda speciale del Comune Ama, trovando però l’analisi critica del gruppo di opposizione ’Svolta Per l’Argentario’. "La proposta ha suscitato forti critiche da parte del nostro gruppo consiliare – dice il capogruppo Marco Nieto –, siamo in netto dissenso rispetto al modus operandi adottato. Un primo aspetto riguarda la modalità con cui si stanno portando avanti le procedure. Se si vogliono fare le cose nel rispetto delle norme e trasparenza, bisogna seguire le strade giuste. Lo slogan del sindaco, ’porto ai Portercolesi’, sembra perdere di credibilità di fronte alle contraddizioni e alle mancate azioni concrete. Le soluzioni possibili sono principalmente due: affidare i servizi a una società in house o partecipata del Comune, o indire gare pubbliche per l’affidamento. Entrambe le strade devono essere percorse senza ricorrere a autoconcessioni, poiché la legge regionale 88/1998 delega al Comune la gestione diretta del demanio". "A novembre 2024 lo stesso sindaco aveva chiaramente detto che sarebbero state inviate le lettere di sgombero entro il 31 dicembre 2024 – prosegue Nieto –. Nulla è stato fatto in tal senso. Mentre si auspicava la presentazione di un progetto per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, nel consiglio successivo si è sostenuto che non si sarebbero presi in considerazione progetti presentati con il Dpr 509, creando così confusione e incertezza sul quadro normativo di riferimento. A marzo scorso si annunciava l’auto concessione di 50 anni, che sembrava un affare, considerando i costi di circa 360 mila euro, tra cui 154.570 euro per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate una tantum, oltre a un canone demaniale di circa 165mila euro e un’imposta regionale di circa 41 mila euro annuali. Si rivela un affare solo sulla carta, poiché i ricavi stimati derivanti dalla proroga tecnica ai concessionari sono di circa 193 mila euro, con una perdita di circa 167 mila".