Posteggi a pagamento alle Macinaie Sistemati i parchimetri Entreranno in funzione ad agosto

I parchimetri sono stati posizionati, adesso manca solo la loro installazione, dopodiché i parcheggi del Prato delle Macinaie diventeranno a pagamento, la svolta è prevista ad agosto. Per l’inizio del prossimo mese il Comune di Castel del Piano dovrebbe essere in grado di attivare questo tipo di servizio. Per questa località amiatina, snodo nevralgico per i turisti che in estate e in inverno giungono sull’Amiata, si tratta di una novità assoluta. Ad oggi i parcheggi a pagamento si trovano solo in Vetta, ma in questo caso il parcheggio è più piccolo e con tariffe diverse da quelle che dovrebbero essere adottate a valle della montagna. "Abbiamo lavorato intensamente per ripristinare il Prato delle Macinaie – commenta Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano – negli anni abbiamo riqualificato il prato, abbiamo sistemato le aree di sosta e ripristinato i muretti. Inoltre abbiamo ripristinato il manto stradale, sono stati posizionati cassonetti per il conferimento dei rifiuti e sono stati progettati e realizzati i nuovi parcheggi. Adesso il Prato delle Macinaie è ordinato, l’ultimo passo sarà quello di introdurre i parcheggi a pagamento e contiamo di farlo entro agosto".

In questa prima fase, definita da Bartalini "sperimentale" i parcheggi saranno gestiti direttamente dal Comune, le tariffe sono ancora al vaglio ma dovrebbero essere: 1,50 euro la prima ora, 1 euro le ore successive e 6 euro tutto il giorno. "Terminata questa prima fase sperimentale che crediamo di concludere con la fine dell’estate, faremo un bando e assegneremo il servizio – commenta – questi mesi estivi ci daranno la possibilità anche di comprendere il valore di questi parcheggi, anche dal punto di vista economico. Vorrei specificare – conclude Bartalini – che gli introiti derivanti dai parcheggi a pagamento saranno investiti per migliorare i servizi in montagna". Si tratta nello specifico di 277 nuovi parcheggi per auto, di cui 207 a pagamento, 44 liberi, 19 riservati agli operatori dotati di contrassegno, 7 per disabili. A questi si sommano 15 per camper e caravan e 32 per motocicli.

Nicola Ciuffoletti