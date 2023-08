Poste, quante polemiche "Sportelli sempre chiusi Frazioni dimenticate"

Poste Italiane ha assunto in modo crescente sempre più servizi diversificati e sempre meno è il servizio postale che si presenta con carenze sul territorio comunale. Anche a Massa Marittima e nelle frazioni da Valpiana, a Prata, Niccioleta e Tatti e nelle campagne si registrano mancanze più o meno gravi che aumentano i disagi per i cittadini.

"Ci sono testimonianze dirette – inizia Daniele Gasperi del Pci Colline Metallifere – che in alcune zone della cittadina, nelle frazioni e nelle campagne, la consegna domiciliare sia in certi casi ridotta a una volta al mese e, per i più fortunati, ogni 20 giorni. Numerosi sono i casi, in quest’ultimo periodo, in cui sono arrivate bollette con scadenza a fine luglio, con l’emissione della successiva bolletta che vedrà l’aggiunta della dicitura per il costo del ritardato pagamento. Un costo che non dipende dal cittadino, ma dalla ricezione tardivadella bolletta che, come ci dicono gli enti erogatori, viene indirizzata con largo anticipo". "Questa carenza dei servizi – aggiunge – mette in campo la necessità di avere una nuova politica su questi servizi e mette in difficoltà soprattutto quel target, sempre numeroso e presente, di cittadini che hanno scelto, pagando il servizio, di non avere la domiciliazione bancaria". Molti i malumori di chi nelle frazioni delle Colline ci abita tutto l’anno.

"Sono stati evidenziati i problemi del servizio postale – le parole di Gasperi – partendo dalla riduzione delle aperture degli sportelli e dalla consegna dei plichi postali. Le risposte che sono arrivate sono durate giusto il tempo di sedare i malumori. I problemi sono ripartiti e si sono acuiti durante l’estate. In alcune realtà si è verificata la chiusura totale per alcune settimane. Colpiti da questa ennesima privatizzazione di un servizio pubblico indirizzata alla ricerca di maggiori profitti sono, come sempre, cittadini e lavoratori".