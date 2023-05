"Postcolonialismo" Convegno al Casello

La Commissione per le Politiche di Genere del Comune di Follonica oggi alle 16,45 organizza un convegno dal titolo "Postcolonialismo italiano in Africa: ritratti di donne" che si terrà al Casello Idraulico di via Roma. Interverranno il professor Francesco Tamburini, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici dell’università di Pisa, la dottoressa Sonia Viale, dirigente psicologa dell’Istituto Nazionale Salute, Migrazione e Povertà di Roma, la dottoressa Carmen Klinger, operatrice del centro Antiviolenza Olympia De Gouges di Grosseto e Munira Mohamed Alamin, medica volontaria a supporto dei profughi e rifugiati. Verranno proiettate le immagini realizzate da Cinzia Canneri, fotogiornalista esperta del Corno Africa. Seguirà un aperitivo curato dalla cooperativa Arcobaleno con i progetti Fare Food e Dopo di Noi, Stradelli di Autonomia. Il ricavato andrà alle donne etiopi per progetti di autosostenibilità.