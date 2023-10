Posta consegnata in ritardo. Incontro fra sindaco e Azienda

Posta in ritardo (comprese le bollette, con il rischio quindi di pargarle in ritardo con le sanzioni) e disagi per i cittadini. Per questo, soprattutto per tutelare i suoi cittadini, il sindaco Giacomo Termine aveva chiesto un interessamento al prefetto che ha convocato un tavolo con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni per far sì che i servizi postali tornino a funzionare regolarmente.

"La mancata consegna della posta a Monterotondo Marittimo è un problema che si trascina ormai da troppo tempo – dice Termine – comportando una serie di disagi per i cittadini. Per questo avevamo chiesto alla Prefettura un tavolo con Poste Italiane, per ragionare insieme sul problema. Dall’incontro sono emersi due aspetti su cui lavorare: da un lato la toponomastica, con vie e numeri civici che in alcuni casi risultano non corrispondenti, soprattutto in alcune zone di campagna, e di questo si occuperà un tavolo tecnico. Dall’altro il continuo ricambio di giovani postini, che non sono del luogo e, rimanendo per un breve periodo, non hanno il tempo necessario per conoscere il territorio in cui devono consegnare la posta".

Poste Italiane da parte sua ha preso l’impegno di invertire questa tendenza della continua rotazione dei portalettere.

"Quello che abbiamo chiesto è di assegnare a Monterotondo Marittimo personale già formato – dice ancora il sindaco –, di esperienza e per periodo più lunghi. Questa ritengo sia la soluzione vera al problema, considerando la flessibilità di utilizzo del personale che applica Poste. Ringrazio pertanto il prefetto per aver preso in carico la nostra richiesta. La sua azione è stata determinante nei rapporti con Poste Italiane".