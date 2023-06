Porto Ercole, Alessandro Corsini promuove iniziative contro la plastica in mare con Gin Mare

Il marchese Alessandro Corsini ha promosso una serie di iniziative contro la plastica in mare, in collaborazione con Gin Mare, il primo gin a racchiudere la mediterraneità nella sua essenza, che rinnova il progetto "Mare Mio by Gin Mare", dedicato alla tutela ambientale, e approda su un altro lido iconico del Mediterraneo: Porto Ercole. Avviato nel 2021 a Capri, il progetto, giunto alla terza edizione, è l’iniziativa concreta di pulizia del mare e delle spiagge: da inizio giugno a fine settembre, l’attività vede le destinazioni marittime italiane più amate setacciare le acque per recuperare plastiche e scarti galleggianti che inquinano gli ecosistemi marini.

Quest’anno anche Porto Ercole è nell’elenco dei luoghi che rappresentano al meglio la "Med Attitude" di Gin Mare. Un’attivazione importante resa possibile grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico Corsini che, per la prima volta, esce dai confini del Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, fondato da Ricasoli nel 1868, per dedicarsi alla valorizzazione del contesto ambientale in cui il Parco è inserito.

"L’Orto Botanico – dice Alessandro Emanuele Corsini, presidente della no-profit che si prende cura del giardino di piante rare e monumentali notificato al ministero della Cultura – si è attivato immediatamente per proteggere il mare stupendo su cui si affaccia".

L’attività è stata strutturata grazie al supporto dei partner dell’Orto Botanico, la Proloco Porto Ercole e l’associazione Diportisti, che contribuiranno all’iniziativa mettendo a disposizione le imbarcazioni e le risorse umane.

Quest’anno l’attività prevede oltre 140 uscite in mare su imbarcazioni. Un progetto che ha anche l’obiettivo di sensibilizzare e educare sia i residenti che i turisti sull’importanza della salvaguardia e valorizzazione delle coste, anche attraverso piccoli gesti.

Michele Casalini