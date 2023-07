Porto Ercole abbraccia Ambra Il saluto alla campionessa iridata Ma non sarà l’unica festa per lei

Tutto l’entusiasmo di Porto Ercole per la sua Ambra. Il ritorno della campionessa mondiale nel suo paese non poteva passare inosservato, e così la comunità portoercolese si è riversata nel piazzale della chiesa di San Paolo della Croce per salutare Ambra Sabatini, fresca medaglia d’oro, e record iridato, nei 100 metri paralimpici della categoria T63 Grande accoglienza da parte del suo luogo di origine, quello che la acclama e che la abbraccia sia nei momenti belli che in quelli che sconforterebbero chiunque. L’affetto non è mai mancato ad Ambra, soprattutto dopo il tragico incidente che l’aveva costretta a rinunciare alla sua gamba, soprattutto quando è stato il momento di rialzarsi. Ambra ha sempre avuto dalla sua parte tutti, compreso il parroco, don Adorno Della Monaca, il quale si prodiga anche in momenti come questo. E così, ieri sera, Ambra ha ricevuto di nuovo tutto l’affetto dei portoercolesi: è arrivata verso le 19, allo sventolare di bandiere tricolori e alla presenza di gente in festa, con il suo sorriso grande e anche un po’ della sua giovanile timidezza, avvolta dai suoi cari e da tutti coloro che le vogliono bene. Non sarà questa l’unica festa: come avvenuto in occasione della vittoria alle Paralimpiadi, anche dopo il successo iridato ci sarà molto probabilmente una celebrazione che avverrà più avanti e che sarà organizzata per l’occasione. Intanto lei non ha fatto mancare parole di ringraziamento per tutti coloro che hanno fatto il tifo per lei. "È stato un anno difficile – ha detto Ambra – cercavo in tutti i modi di abbassare il mio personale e riprendere il record. Ho imparato che la mia caratteristica è emergere nei momenti più importanti. Inoltre sarebbe bello avere una pista di atletica anche all’Argentario, per far crescere ancora di più questo sport".

Andrea Capitani