Porto di Talamone, passo avanti. Via libera dal Consiglio comunale

Il porto di Talamone è una realtà sempre più concreta: il consiglio comunale – con voto favorevole a maggioranza – ha impegnato la giunta di Orbetello a privilegiare nello studio di fattibilità forme di partenariato pubblico/privato al fine di trasformare Talamone da approdo a porto turistico.

"Il Piano regolatore portuale – dice il sindaco Andrea Casamenti – ha finalmente consolidato la missione, semplice e, allo stesso tempo, estremamente impegnativa, per cui il programma dell’attuale mandato amministrativo è stato concepito come messa in opera di infrastrutture per la comunità locale previste nei nuovi strumenti di pianificazione locale, tra cui vi è certamente il porto, con l’impegno a reperire la mole di risorse economiche necessarie per la sua realizzazione".

Tra le varie questioni allo studio dei tecnici c’era il ruolo che l’amministrazione comunale avrebbe potuto o dovuto avere nella realizzazione dell’infrastruttura: "Tra le diverse ipotesi al vaglio – dice l’assessore Luca Teglia – ci siamo resi conto che quella che offre maggiori garanzie è la formazione di un partenariato pubblico/privato attraverso la costituzione di una società consortile, una società di trasformazione urbana che consenta al Comune, attraverso la sua partecipazione al capitale sociale, di avere un ruolo attivo tanto nella realizzazione dell’intervento quanto nella governance del Porto turistico".

Michele Casalini