Porto, arrivati altri quattro ricorsi

MONTE ARGENTARIO"Intendiamo gestire il porto di Porto Ercole per metterlo in sicurezza". Il sindaco Arturo Cerulli (foto) traccia il piano per portare avanti il percorso intrapreso con le concessioni dell’area portuale portoercolese. E intanto arriva anche l’impegno di spesa di altri 5.800 euro per il patrocinio legale sugli ulteriori quattro ricorsi arrivati in estate per motivi aggiunti sulle concessioni del porto di Porto Ercole. Prosegue quindi il contenzioso tra il Comune e gli assegnatari dei pontili nello specchio acqueo portoercolese, dopo gli otto ricorsi al Tar della Toscana promossi da società operatrici nel porto di Porto Ercole, tutti rivolti all’annullamento della delibera di consiglio comunale del 27 novembre 2025 con cui il Comune si è autoassegnato la concessione demaniale per la durata di anni 50 per aree a terra e a mare del porto di Porto Ercole. I successivi quattro ricorsi, arrivati il 4 giugno e per i quali è stato necessario procedere, da parte del Comune, al conferimento di ulteriori incarichi all’avvocato Giacomo Muraca per costituirsi in giudizio, sono stati presentati dal Circolo Nautico e della Vela Argentario, dall’Emporio del Sub s.n.c. di Tocco G. & C., da La Boma s.r.l. e da Marinazzurra soc. coop. Nel frattempo, il sindaco Arturo Cerulli spiega che "sono anni che ci stiamo provando, ma vicini alla meta come adesso non lo siamo stati mai. Purtroppo membri dell’opposizione continuano ad astenersi o votare contro – dice –. Il voto unanime ci avrebbe aiutato nei dibattimenti al Tar e poi eventualmente al Consiglio di Stato"

A.C.