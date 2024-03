Porte Spagnole, il punto sui lavori: "Quasi conclusa la prima facciata"

La coalizione di centrodestra, risponde alle critiche del centrosinistra, elecando la serie di interventi in cantiere nel comune di Orbetello. E ad illustrare gli interventi è lo stesso sindaco lagunare, Andrea Casamenti.

"In questi giorni – spiega infatti il primo cittadino, Andrea Casamenti – sarà terminata la prima facciata delle Porte Spagnole di Orbetello. I lavori sul tetto infatti sono conclusi". Un intervento, come peraltro scritto nel foglio affisso all’ingresso del cantiere, che doveva essere ultimato entro la fine di dicembre 2023. Da qui le critiche di alcuni cittadini e dell’opposizione.

"Continuano regolarmente – prosegue Casamenti – anche i lavori di costruzione della scuola elementare di Albinia, con la realizzazione delle aule interne. Procedono bene i lavori alla ex scuola di Polverosa, anch’essa in via di ristrutturazione. Infine la prossima settimana avrà inizio la gettata in cemento per la realizzazione del nuovo asilo ad Orbetello Scalo".

"Ed inoltre – conclude il sindaco – sono stati affidati anche i lavori di realizzazione della copertura dei mezzi di soccorso nell’area della Confraternita della Misericordia di Albinia e nei prossimi giorni saranno affidati i lavori al palazzetto dello sport e alla struttura in uso al circolo cultura e sport di Polverosa, frazione rurale con confina con con Marsiliana".

Ma l’opposizione, continua nelle sue critiche ricordando che locali come l’ex fortezza, l’ex pista e tutte le palazzine all’interno del Parco delle Crociere rischino concretamente di andare in malore.

Michele Casalini