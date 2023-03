PortArgentario prepara la stagione "Buone prospettive per il turismo"

L’inizio della stagione turistica si sta avvicinando e lo staff del progetto PortArgentario sta lavorando per cercare di migliorare tutti i servizi e crescere nel comprensorio, anche in considerazione dell’incremento del numero di scali di navi da crociera, le cui prenotazioni per il 2023 sono arrivate a 43, di cui 19 in banchina. Un numero sempre in crescita anche in visione 2024, dove sono attualmente previsti oltre 50 scali. Il direttivo sta inoltre lavorando per far arrivare le navi anche all’isola del Giglio, con le dovute strutture di sicurezza previste dalle normative. Dopo i fatti della Concordia, infatti, era stato varato un decreto dal Ministero con dei perimetri entro i quali le navi non possono entrare. Tra non molto potrebbero comunque emergere novità in merito. PortArgentario lavora inoltre in ottica contatti istituzionali, indispensabili per la creazione di una rete di lavoro e sinergia. L’ultimo è stato quello con il Prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino, che ha ricevuto lo staff organizzativo costituito dall’assessore al turismo del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, dal direttore tecnico Fabrizio Palombo e dalla responsabile delle pubbliche relazioni Francesca Ballini. "Nel corso dell’incontro, cordiale, aperto ed estremamente costruttivo – spiega Palombo – al Prefetto sono state illustrate finalità e attività di PortArgentario, con il dettaglio delle iniziative di promozione realizzate dal 2018 a oggi, con il trend di costante crescita e con le ottime ulteriori prospettive di affermazione per la promozione turistica di tutto il comprensorio della Maremma Grossetana, fino a Siena, sia nel campo del cruising, legato agli scali di navi da crociera, che in quello dello yachting, legato agli scali di superyacht. Si è complimentata per le attività svolte, confermando che la promozione turistica può essere un importantissimo volano di crescita di tutto il territorio, rimarcando che strutture esistenti, come l’aeroporto di Grosseto, se poste in sinergia e collaborazione, possono garantire un sicuro incremento di tutte le attività".

Andrea Capitani