CronacaPortArgentario aderisce al progetto MedCruise: "Utile per il turismo"
16 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
PortArgentario aderisce al progetto MedCruise: "Utile per il turismo"

MONTE ARGENTARIOPortArgentario aderisce all’associazione dei porti del Mediterraneo, la MedCruise, partecipando al Seatrade di Amburgo, in Germania. Il team di PortArgentario, con il direttore Fabrizio Palombo e Francesca Ballini, insieme all’assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario Chiara Orsini, ha preso parte con esito positivo al Seatrade Europe di Amburgo, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’industria crocieristica. Durante la manifestazione si sono svolti numerosi incontri istituzionali e tecnici con compagnie di navigazione e tour operator, finalizzati allo sviluppo di nuove sinergie e al consolidamento di rapporti già avviati. "Un contesto altamente qualificato – dice il direttore di PortArgentario Fabrizio Palombo –, che ha confermato l’interesse e la considerazione verso il progetto da parte degli operatori del settore. Particolare rilievo ha assunto l’adesione a MedCruise, l’associazione dei porti del Mediterraneo, che rappresenta un importante strumento di promozione e integrazione, che contribuirà a orientare e potenziare le future strategie del progetto, a beneficio dello sviluppo turistico e commerciale del territorio di Monte Argentario".

