"Pop Corn . Festival". Via alle iscrizioni

Scadrà il 2 giugno il bando di iscrizione alla settima edizione del Pop Corn Festival del Corto, il concorso cinematografico di cortometraggi aperto a tutti i video-makers nazionali e internazionali. Il tema scelto per quest’anno è "Unicità, la bellezza dell’imperfetto". Il festival, che sarà presentato dall’attore Andrea Dianetti, si terrà il 26, 27 e 28 luglio nel piazzale dei Rioni a P.S. Stefano. Con la direzione artistica di Francesca Castriconi, è ideato e organizzato dall’associazione Argentario Art Day Aps con il contributo e il patrocinio del Comune e della Regione. L’iscrizione al festival dovrà avvenire entro il 2 giugno e i cortometraggi selezionati dovranno arrivare entro il 15 giugno. Il Pop Corn Festival prevede tre categorie di cortometraggi: italiani, internazionali e d’animazione. Ogni lavoro non dovrà essere superiore ai 20 minuti di durata compresi titoli di testa e coda. Sono accettati anche lavori in lingua straniera, purché muniti di sottotitoli in italiano o in inglese. Ogni candidato potrà iscrivere una o più opere. Il costo di iscrizione è di 15 euro fino al 20 maggio e di 20 euro se l’iscrizione avviene fino al 2 giugno. Le opere selezionate saranno sottoposte alla valutazione dalla giuria composta da professionisti del settore capitanati da Federico Moccia. Numerosi i premi del festival: il miglior corto nella categoria "Corti Italiani" riceverà un premio in denaro di 1.000 euro e il trofeo Pop Corn Festival, così come il miglior corto nella categoria "Corti Internazionali" e il miglior corto nella categoria "Corti d’Animazione". Al corto con l’idea più originale andrà il premio Raffaella Carrà e 4.000 euro e sarà proiettato al Sudestival, il Festival dellla città di Monopoli con cui Pop Corn Festival è gemellato.