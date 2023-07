Pop Corn Festival Gli ultimi cinque corti

Ultimo giorno con il "Pop Corn Festival del Corto". Appuntamento alle 21.30 nel piazzale dei Rioni con la proiezione dei cinque esordi cinematografici più interessanti dell’ultimo anno; a seguire verranno assegnati i riconoscimenti della manifestazione. Al corto più originale andrà il premio di 4000 euro istituito da Raffaella Carrà, affezionata sostenitrice dell’iniziativa, e a consegnarlo sarà Sergio Japino. il lavoro vincitore avrà inoltre la possibilità di entrare a far parte del programma di Sudestival, evento cinematografico con sede Monopoli, gemellato col Pop Corn. Dalla giuria ufficiale saranno assegnati i riconoscimenti al miglior corto nelle categorie D’autore e Opere prime, ammontanti a 1000 euro ciascuno. Previsti inoltre i Premi Panlight, dal valore di 5000 euro e 3000 euro, il trofeo per il film più amato dal pubblico e le menzioni speciali.

Si parte con una proiezione speciale: quella di "Il Sirenetto" opera che si è aggiudicata il premio Miglior Corto al Moscerine Film Festival 2023, rassegna romana dedicata a opere realizzate da ragazze e ragazzi fino ai 12 anni, alla presenza della giovanissima autrice Caterina Pallini. A seguire spazio alle opere prime con "Gioia" di Eduardo Castaldo, lavoro ambientato a Napoli che segue un uomo sul punto di suicidarsi finché l’incontro con una misteriosa ragazzina gli farà cambiare idea. Poi "Paramore" di Andrea Lamedica e Francesco Mastroleo, storia di Thomas che non si riconosce più nella sua identità di genere. Tra i palazzi della periferia milanese incontrerà Elisa, che cambierà la sua vita per sempre. Si continua con "Tre volte alla settimana" (nella foto) di Emanuele Vicorito con la fotografia di Daniele Ciprì: le protagoniste sono le sorelle Berrezzella, assidue giocatrici del lotto che si ritrovano, per caso, con l’occasione cambiare le proprie vite per sempre.