Pop Corn Festival al via Diciotto opere in tre giorni

Si aprirà oggi alle 21.30 con una serata di pellicole d’autore la sesta edizione di Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato alla cinematografia breve: fino a domenica proiezioni, incontri con gli autori ed eventi collaterali affacciati sul mare nel suggestivo Piazzale dei Rioni. Sono 18 i film in concorso, direttamente dagli schermi di Oscar, Nastri d’Argento, British Academy Film Awards e Rome Independent Film Festival, che concorreranno tra gli altri al Premio Raffaella Carrà, l’unico riconoscimento istituito in Italia dalla Carrà stessa, affezionata sostenitrice dell’iniziativa. Tra i film in programma per l’inaugurazione – tutti accomunati dal tema "Leggerezza: il peso della felicità" – da segnalare "Split Ends" del pluripremiato regista iraniano Alireza Kazemipour, "Nothing Holier Than a Dolphin" di Isabella Margara, vincitore a Clermont-Ferrand, "Il mare che muove le cose" di Lorenzo Marinelli, applaudito al Giffoni Film Festival, e "La neve coprirà tutte le cose", firmato da Daniele Babbo e acclamato al festival Alice nelle città.

Anfitrione della serata come di consueto sarà l’attore Andrea Dianetti che introdurrà la serata presentando la performance teatrale "Isole ferme, leggermente mosse – Storie di amore e di mare" a cura di Compagnia dei Cosi, per un tuffo nel teatro del territorio.

Domenica ci sarà la consegna dei premi, conferiti dalla giuria capitanata dallo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia e animata da professionisti del settore cinema: il pluripremiato montatore Marco Spoletini, l’esperta di marketing strategico per Rai Cinema Manuela Rima, il giornalista e critico cinematografico Carlo Griseri, il direttore artistico di Sudestival Michele Suma e il costumista e scenografo Stefano Giovani. Sergio Iapino, compagno di vita della Carrà, consegnerà il riconoscimento che porta il suo nome e mette in palio 4000 euro per il corto più originale; saranno assegnati inoltre i premi al Miglior Cortometraggio in ciascuna categoria – corti d’autore e opere prime – dall’ammontare di 1000 euro ognuno. Previsti poi i Premi Panlight, dal valore di 5000 e 3000 euro per il noleggio di attrezzature cinematografiche, oltre al riconoscimento del pubblico e alle menzioni speciali. Pop Corn Festival del Corto è a cura di Associazione Argentario Art Day Aps con la direzione di Francesca Castriconi e il sostegno e patrocinio di Comune di Monte Argentario e Consiglio regionale della Toscana. Ingresso gratuito.