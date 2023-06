Ponte del 2 giugno Musei da vivere Cultura "aperta"

In occasione del lungo ponte o tutti aperti i musei e le aree archeologiche del sistema Musei di Maremma in Provincia di Grosseto. Ripartono le visite guidate nella necropoli di Sovana, nel Comune di Sorano, con le sue tombe monumentali etrusche scolpite nel tufo come la famosa tomba Ildebranda (II - III secolo a.C.), la tomba dei Demoni alati e la tomba dei Leoni recentemente restaurata. Da oggi fino a domenica gli appuntamenti sono fissati all’ingresso della necropoli alle ore 10.30, 12 e alle 15. Il costo della visita è di 10 euro comprensivo del biglietto d’ingresso. Interessante anche la proposta del Museo di Cosa ad Ansedonia aperta dalle 9.45 con chiusura della biglietteria alle ore 18. Oggi sarà aperta ad ingresso libero essendo luogo della cultura statale. Stesse modalità e orari anche per l’area archeologica statale di Roselle, vicino Grosseto, con i resti dell’antica città etrusco – romana. Invece l’area archeologica di Vetulonia è aperta dal venerdì alla domenica ad ingresso libero dalle 9.45 alle 13 per quanto riguarda Costa Murata mentre la tomba etrusca della Pietrera si può visitare gli stessi giorni dalle 14.30 alle 18.30. Sempre a Vetulonia il Museo Civico Archeologico Muvet è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Nel Comune di Scansano domani da non perdere la "Passeggiata Etrusca a Ghiaccio Forte".

La camminata inizia alle 10 con ritrovo in Piazza della Botte a Scansano e il programma prevede la visita all’area archeologica e al vigneto sperimentale dove crescono i cloni delle vite coltivate in età etrusca e romana nella valle dell’Albegna. A seguire degustazione a cura dell’Associazione Europea Sommelier. Info al numero 328 8255610. A Pitigliano il museo "Enrico Pellegrini" e il Museo all’aperto "Alberto Manzi": con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto (Maam), fino al 15 settembre è aperto dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle ore 18,30. Infine il Museo Archeologico di Massa Marittima, in cui sono conservati i reperti etruschidel lago dell’Accesa, è aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.