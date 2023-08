Pomeriggio interdisciplinare in paese tra giochi antichi per bimbi e mappe di comunità Oggi a Torniella ci sarà una combinazione singolare di attività: partite di palla under 13, un "mapperitivo" per parlare di mappe e sentieri, e una Jug Band Colline Metallifere come sottofondo. Un'occasione per avvicinarsi al gioco e conoscere le esperienze avviate nel 2014 nella Val di Farma.