Polo Universitario Tre incontri con gli esperti

Oggi alla Fondazione Polo Universitario Grossetano tre conferenze offriranno la possibilità di approfondire temi del diritto, dell’archeologia e della scienza. Si inizia alle 15 con un nuovo appuntamento delle "Giornate del Diritto e delle Professioni", in cui si parlerà di antireciclaggio ed indagini finanziarie. Alle 16 l’argomento degli "Incontri con le Voci dell’Archeologia" sarà Didone, regina di Cartagine ed alle 17, per il ciclo di conversazioni su "Malaria e Maremma", verranno presentati di progetti nazionali ed internazionali di citizen science sulle zanzare. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito Al seminario "Diritto e Professioni" oggi alle 15 si parlerà di "Antireciclaggio e indagini finanziare", l’incontro è presieduto e coordinato dal professor Filippo Dami, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto colonnello Nicola Piccinni e da Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria. Ne discutono il professor Francesco Pistolesi (Università di Siena) il tenente colonnello Vincenzo Conetta e il tenente Nicola Chiacchio (Guardia di Finanza di Grosseto), il professo Ranieri Razzante (commercialista, revisore dei conti e avvocato), Fabio Becherini (direttore Banca Tema) e il notaio Vincenzo Gunnella. Alle 16 "Incontri con le voci dell’Archeologia", dedicato alla figura di Didone. La Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e l’Associazione Archeologica Maremmana hanno creato un programma che ha lo scopo di divulgare la ricchezza e la dinamicità delle ricerche svolte in Maremma e in Toscana. Alle 17 in aula magna "Malaria e Maremma". Fondazione Polo Universitario, l’associazione Rotariana "Carlo Berliri Zoppi" e l’Asl propongono un ciclo di incontri che affronta il tema della malaria in Maremma da più punti di vista: storico, scientifico, sociale, sanitario e tecnico. Nell’appuntamento odierno il relatore sarà Andrea Sforzi, direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, che spiegherà l’importanza della scienza partecipata. "Le sfide che abbiamo davanti (nel caso delle zanzare la diffusione di specie aliene invasive e il rischio di trasmissione di patologie, anche gravi) – dice – impongono risposte rapide e su larga scala".