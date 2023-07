Polo Universitario Grosseto: 15 borse di studio per studenti meritevoli

di Steven Santamaria

Il Comune di Grosseto, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena, ha messo a disposizione 15 borse di studio dal valore di mille euro ciascuna per gli studenti più meritevoli. Uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione ha voluto premiare chi ha dimostrato impegno, dimostrando non solo come la meritocrazia sia un valore fondamentale per la crescita dei futuri cittadini, ma anche un modo per aiutare le famiglie nel sostenere le spese dei propri ragazzi, in vista del proprio ingresso nel mondo lavorativo. A beneficiare del contributo saranno gli studenti residenti nel territorio comunale che si immatricoleranno nell’anno accademico 20232024 ad un corso di laurea del Polo Universitario Grossetano e che siano in regola con il pagamento della prima rata relativa alle tasse universitarie. Saranno messe a disposizione tre borse di studio per ogni facoltà del Polo grossetano. "È fondamentale – spiega l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all’educazione permanente e, allo stesso modo, concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l’accesso al mercato del lavoro". "In un momento difficile come questo – spiega l’assessore al bilancio, Simona Rusconi – è fondamentale motivare e sostenere i nostri studenti". "Mettere a disposizione queste borse di studio non solo sostiene il diritto all’accesso al percorso formativo accademico, ma incentiva il legame tra Grosseto e gli studenti – dice la presidente del Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli –. La Fondazione Polo Universitario Grossetano ad oggi offre nove corsi di laurea con molteplici curricula, corsi di Istituti Tecnici Superiori e di Alta Formazione".

Le domande dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione in via Ginori ntro il prossimo 2 novembre.