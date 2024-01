Polo Infanzia. Sono iniziati i lavori al Parco

Al via il cantiere per il nuovo "Polo per l’Infanzia 0-6" del Parco Centrale di Follonica: sono partiti i lavori. Una notizia importante per l’offerta scolastica follonichese. L’opera consta nella realizzazione di una scuola 0-6 anni che andrà a comprendere un asilo nido per una capienza di 60 tra bambine e bambine, che saranno divisi in tre sezioni ed una scuola per l’infanzia che ospiterà 90 alunni, su tre sezioni, distribuita su un unico livello fuori terra. L’importo complessivo dell’appalto è di quasi 3 milioni e 900 mila euro, arrivati dai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La scuola è in corso di realizzazione nella zona del Parco Centrale, di fianco a quello che sarà il futuro polo scolastico delle scuole medie, in via Massetana. La consegna è prevista per giugno 2026. "Tra i sette Comuni che in Toscana hanno ricevuto i fondi per il ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu’, c’era anche il Comune di Follonica – spiega il sindaco Andrea Benini – che si è aggiudicato più di 3 milioni di euro di finanziamento. Grazie a questo intervento andremo a migliorare l’offerta scolastica del nostro territorio. Non saremo noi ad inaugurare la nuova scuola ma possiamo dire di aver messo la prima pietra". "Quello della scuola è un ambito importante per la crescita e la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e siamo orgogliosi di poter intervenire con un intervento così rilevante – dice il vicesindaco Andrea Pecorini – Ringrazio come sempre gli uffici che si occupano di redigere progetti e seguire i lavori con grande impegno e serietà".