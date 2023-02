"Polizze Eurovita Chiedete i contratti"

Sono tantissimi i titolari di polizze "Eurovita" confusi e preoccupati per il commissariamento della compagnia. Confconsumatori, nel confermare la fiducia nell’azione di Ivass (l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni) e nella possibilità che la vicenda si risolva positivamente, ritiene che "al momento nessuna azione giudiziale avrebbe alcun senso. Tuttavia, poiché gli eventuali rischi si differenziano in base al tipo di polizza acquistata, è consigliabile richiedere una copia del contratto per avere piena consapevolezza della propria posizione e delle tutele previste in caso (ad oggi molto remoto) di liquidazione coatta amministrativa". Infine, l’associazione ricorda che oltre alle tutele previste dal Codice delle assicurazioni, esiste sempre la possibilità di valutare la correttezza dell’operazione di acquisto per coloro che hanno comprato tramite intermediario". "L’intervento dell’Ivass – commenta Antonio Pinto, responsabile del settore assicurativo per Confconsumatori – è garanzia che si faccia chiarezza sulla reale situazione patrimoniale di Eurovita. È probabile che si trovi una soluzione positiva con la ricapitalizzazione della compagnia, vista anche la notizia odierna del versamento di 100 milioni di euro dal socio Cinven in aumento capitale. Ivass chiede che i livelli patrimoniali vengano alzati per tollerare rischi futuri, ma comunque oggi gli attivi patrimoniali che risultano dal bilancio appaiono sufficienti a fronteggiare i passivi". Gli sportelli di Confconsumatori sono presi d’assalto, comprensibilmente preoccupati. "Invitiamo a non farsi prendere da un panico ingiustificato – avverte il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli –. Di certo non ha senso giuridico, oggi, avviare cause contro nessuno. Una cosa che invece appare utile è quella di richiedere la documentazione contrattuale completa a chi ci ha venduto la polizza, così da avere piena consapevolezza di quello che si è firmato. Questo consente di avere già i dati utili per il futuro, qualsiasi cosa accada".