Polizia municipale Potenziato il parco mezzi

Potenziato il parco mezzi in dotazione del Comando della Polizia municipale di Castiglione della Pescaia che può disporre di una nuova autovettura di ultima generazione. "Stiamo provvedendo – spiega la sindaca di Castiglione, Elena Nappi, che segue personalmente questo settore del Comune – a rinnovare le dotazioni operative, un vero e proprio restyling non solo dei veicoli, ma anche in termini di personale. La sicurezza e il decoro del territorio sono due obiettivi fondamentali per questa amministrazione".