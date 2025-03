Polizia municipale: due assunzioni stagionali

Arriva il bando per l’assunzione di due agenti a tempo determinato per la Polizia municipale di Capalbio. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro le 12 del 31 marzo.

È stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l’assunzione di due agenti della Polizia municipale a tempo determinato, che andranno a rinforzare l’organico del comandante Roberto Cerulli in vista della prossima stagione turistica. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le 12 del 31 marzo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: https://bit.ly/41TwYXM.

"L’obiettivo – sottolinea il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – è quello di rafforzare il personale della Polizia municipale durante il periodo estivo. I prossimi mesi, visto anche l’aumento dell’affluenza turistica, comporteranno un maggiore sforzo dei nostri agenti e per questo riteniamo fondamentale aumentare temporaneamente il personale".