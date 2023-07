Polizia, lotta ai furti Denunciato un uomo

Nello scorso fine settimana sono stati predisposti dalla Questura di Grosseto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed in particolare per la prevenzione dei furti in abitazione, che, soprattutto nella stagione estiva, preoccupano tutti i cittadini. In queste ultime settimane infatti sono state tante le segnalazioni di furti nelle case isolate ma anche negli appartamenti della città che, specialmente durante il periodo estivo, si svuotano durante il fine settimana. Il dispositivo messo in piedi dalla questura, realizzato con l’impiego di pattuglie delle Volanti, di pattuglie dedicate della Questura e di personale in borghese, ha effettuato controlli nelle zone centrali e semicentrali del centro cittadino, ma anche nelle frazioni balneari di Marina di Grosseto e Principina Mare, in questo periodo molto affollate di residenti e turisti. Nell’ambito dei servizi, sono stati identificate complessivamente circa 700 persone e controllati circa 400 veicoli, è stato denunciato un uomo per reati contro il patrimonio ed è stato espulso un cittadino straniero perché trovato irregolare sul territorio nazionale. Controlli che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Le prossime tre settimane (fino a Ferragosto) infatti saranno quelle di maggior afflusso nel territorio e nelle frazioni, non sono balneari e dunque i controlli da parte della questura saranno senza dubbio rinforzati.