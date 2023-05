Politiche di gestione del territorio Tornano le "Spighe Verdi"

Tornano le "Spighe Verdi" di Confagricoltura e della Fee, il riconoscimento che qualifica i Comuni in merito alle politiche di gestione del territorio e alla loro attenzione alla sostenibilità. "E’ l’ottava edizione di questo programma – commenta il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – e auspico che ai quattro comuni maremmani già Spighe Verdi nel 2022, se ne possano aggiungere altri, per fragiarsi del qualificante titolo. Pertanto lancio un appello a tutte le amministrazioni affinché presentino la propria candidatura". Spighe Verdi è una opportunità per tutti i comuni rurali che intendono valorizzare e investire nel proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e non solo. Il bando di partecipazione ha una scadenza abbastanza ravvicinata, quella del 31 di maggio. "Nato otto anni fa, Spighe Verdi è un programma nazionale della Fee, l’organizzazione che rilascia nel mondo la Bandiera Blu per le località costiere - pensato per premiare i Comuni rurali che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e non solo. "Confagricoltura – prosegue il presidente Attilio Tocchi – fin dalla prima edizione, è partner della Fee nella definizione e valutazione di un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e la loro attenzione alla sostenibilità. L’agricoltura ha un ruolo determinante nel programma, per il contributo che offre in termini di tutela del territorio". Ricordiamo che tra gli elementi valutati per l’assegnazione della certificazione ci sono l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e la gestione dei rifiuti.