Politica e veleni Caso Schlein "Il sindaco deve dimettersi Offese che macchiano tutti"

"La vicenda delle offese a Elly Schlein la porteremo in discussione nel prossimo consiglio comunale con la speranza che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in un sussulto di dignità, rassegni volontariamente le dimissioni".

E’ quanto chiedono Davide Bartolini (capogruppo del Pd), Carlo De Martis (capogruppo di Grosseto Città Aperta) e Giacomo Gori (capogruppo del Movimento 5 Stelle) perché secondo loro "non ci sono più le condizioni minime per le quali possa continuare a ricoprire il più alto ruolo istituzionale del nostro Comune" in quanto "le vicenda dei pesantissimi insulti sessisti rivolti dal sindaco contro la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, costituisce un punto di non ritorno".

"La violenza verbale usata contro una donna, il ricorso a quelle forme di bullismo, di body shaming che tanta sofferenza provocano specie nei più giovani, vanno oltre la legittima critica politica – dicono i capigruppo di opposizione –. Una condotta che pone dubbi sulle capacità di autocontrollo di Vivarelli Colonna e ne manifesta tutta l’inadeguatezza a rivestire la carica di sindaco, tanto più intollerabile per il gravissimo danno che ha arrecato all’immagine della comunità grossetana. Un sindaco rappresenta l’intera comunità che amministra, e non possiamo accettare che la nostra comunità sia associata ad una figura che ormai è identificata, in tutta Italia, per la misoginia e per la violenza verbale di cui fa uso sui social media".

"Dov’è il confine tra la vita privata e la vita pubblica di un rappresentante delle istituzioni? – si chiedono i consiglieri – Noi crediamo che questo confine sia oltrepassato quando le azioni dell’uomo producono un danno al soggetto istituzionale, ed in questi anni di mandato i comportamenti di Vivarelli Colonna hanno più volte messo in difficoltà l’istituzione che rappresenta. Noi non ci sentiamo rappresentati e per questo assumiamo una posizione forte quale una richiesta di dimissioni che deriva, oltre che dal fatto in sé, da una rigorosa analisi dell’ordinamento istituzionale e dall’amore e dal forte legame che tutti noi riserviamo alla nostra terra. Siamo inoltre convinti che queste considerazioni siano condivise trasversalmente, al di là delle collocazioni politiche di ciascuno. In particolare non possiamo pensare che le condotte di Vivarelli Colonna siano apprezzate da coloro che rivestono incarichi istituzionali nel nostro Comune, a cominciare dal Presidente del Consiglio comunale così come dai componenti della giunta e dai colleghi consiglieri comunali di maggioranza. Nessuno, dinanzi a simili fatti, può trincerarsi dietro l’indifferenza".