Politica e attualità Ambiente, banche e infrastrutture Lo sguardo di Amato

C’è attesa per il talk show di domani alle 18.30 che vedrà ospite alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto, l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che da poco ha lasciato anche la guida della Corte Costituzionale.

Il "maremmano da 50 anni" – che come tale con orgoglio si sente insieme alla moglie Diana perché residente a Orbetello – come è ormai tradizione, converserà con Giancarlo Capecchi su vari temi di stretta attualità.

A partire da quello che è un argomento centrale nel dibattito, ma anche nelle conversazioni tra cittadini, e che riguarda i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. Non solo sul fresco, freddo o caldo tropicale ma anche sull’economia globale e sulle nuove regole che cambieranno tanti rapporti tra cittadini e amministratori vari. E anche tra imprenditori e mondo bancario.

Giuliano Amato ha già partecipato in Maremma a due incontri dedicati proprio a questo argomento, organizzati da Banca Tema e, l’ultimo, a Rispescia, insieme a Legambiente. Sono emerse preoccupazioni ed è anche stato coniato un nuovo termine, "eco-ansia", un neologismo al quale Amato stesso ha dato una chiara e motivata spiegazione.

Con Giuliano Amato, come anticipa Amedeo Vasellini, general manager della struttura turistica costiera, "Giancarlo Capecchi parlerà davvero di tutto, come si conviene con un personaggio della politica che ha ricoperto ruoli al vertice e che avremmo voluto pure che coronasse la sua carriera con la nomina alla più alta carica dello Stato, sicuramente meritata ma che, l’arte del possibile, la politica, all’ultimo momento, e per ben due volte, non ha reso possibile dopo averla caldeggiata. Non parleranno certamente, per rispetto del presidente Amato, di gossip politico, che la fa da padrone sui media e tra la gente, ma sicuramente si parlerà, e molto, di Maremma, di temi come infrastrutture, autostrada in primis ma anche traffico ferroviario,di Esg e sviluppo sostenibile, turismo, eccellenze agroalimentari e poi problemi legati all’energia, all’inflazione galoppante, ad una pandemia che non ci molla, insomma di scottante attualità. Un talk show, per chi segue l’attualità socio politica ma non solo, da non perdere con un personaggio, la sua carriera politica e da professore universitario ne è la più limpida testimonianza, che è uno dei più preparati per farci capire perchè siamo arrivati a questo punto e se ce la faremo a ritrovare la serenità perduta".

E infine che cosa pensa il professor Amato della banca del territorio, Banca Tema, diventata punto di riferimento per comunità di tre regioni con Francesco Carri alla guida e Fabio Becherini direttore generale? Rischia di perdere la sua identità o l’operazione che sembra dare ottimi risultati, è stata proprio quella giusta? "Noi – conclude Amedeo Vasellini – come direzione delle Terme Marine Leopoldo II, ringraziamo in anticipo, per aver accolto ancora una volta l’invito, l’illustre ospite e invitiamo tutti a partecipare. Ingresso, parcheggio e brindisi con il presidente saranno completamente gratuiti, così come accade in tutti i talk show che ospitamo".