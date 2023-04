Polemiche social Altra caduta in via Fratti "Dissuasori pericolosi"

Ancora polemiche social sui dissuasori di via Fratti a Massa. "Ma alcuni post sono stati tolti" commenta Daniele Gasperi della segreteria del Pci. "Il post oggetto della discussione è stato fatto da un noto nostro concittadino – aggiunge – e riproponeva il problema dei dissuasori posti all’inizio di via Fratti sul lato sinistro poi rinominati più correttamente dal primo cittadino "delimitatore di corsia". Il post in sintesi racconta di una nuova caduta di una di una signora finita a terra come "una pera cotta". Salgono quindi a quattro il numero degli incidenti in poco meno di un mese, per inciampo dovuti alla brillante idea di mettere in opera "delimitatori di corsia". Gasperi aggiunge: "Nell’ultima caduta la signora si era fatta male ed alcune persone presenti l’hanno avvicinata per soccorrerla, viste le difficoltà che la stessa aveva per rialzarsi, presa anche dal panico e frastornata dalla rovinosa caduta, i soccorritori hanno composto il numero della polizia locale per effettuarne la segnalazione auspicando anche un possibile intervento. Dalla polizia locale la risposta è stata sintetica: la competenza del caso è dell’Ufficio Tecnico comunale e la signora vi si è recata ma da quell’ufficio gli è stato detto di rivolgersi alla polizia locale perché la cosa è di loro competenza ma a quell’ora non avrebbe più risposto perché fuori dagli orari di apertura. Poi l’intervento del sindaco sul social che invita il cittadino che ha scritto il post a dire alla signora di rivolgersi direttamente a lui per parlare della vicenda". Evidentemente, aggiunge Gasperi "la paura fa novanta e il numero di incidenti, troppi e in poco tempo occorsi, che si sono verificati lo fa preoccupare anche perché se sino ad oggi si può dire che sia andata bene, ovvero senza grossi danni e rivalse, non è detto che sia sempre così". L’altro aspetto è quello relativo alla competenza. "Come si può far girare un cittadino tra un ufficio e l’altro? – chiude Gasperi – Chi è che deve rispondere dell’installazione di quei delimitatori di corsia? Evidentemente la soluzione è stata forse imposta da scelte diverse da quelle tecniche? Chissà, fatto è che non si rimbalza un cittadino come una pallina da ping pong da un ufficio all’altro. Infine il fatto che il post messo non sia più accessibile fa sorgere il dubbio che su certe questioni non si deve o si vuole far sapere nulla e che debba regnare una sorta di omertà imposta dall’alto".