"Polemiche pretestuose" Giuntini va all’attacco

"Puntualizzo sulle polemiche pretestuose che hanno riguardato alcune aree di Massa Marittima sulle quali l’opposizione mi contesta il mancato intervento". Inizia così il sindaco Marcello Giuntini. "Su via Curtatone per intervenire il Comune doveva approvare la variante urbanistica, cosa che è avvenuta nello scorso quinquennio – aggiunge –. In questa consiliatura è stato approvato il progetto e i lavori inizieranno nel 2023 e verranno ultimati prima della scadenza del mandato, come da impegni presi personalmente con gli abitanti della zona. Per l’area ex Agraria quando nel 2014 iniziò la consiliatura non erano ultimate le opere di urbanizzazione e chi abitava in quei pochi appartamenti terminati, lo faceva senza l’agibilità. Il Comune escusse la polizza fideiussoria realizzando le opere in danno alla società proprietaria, che ricorse e perse la causa. Questo ci ha consentito di ultimare via della Manganella, i sottoservizi, il parcheggio e dare certezze a chi ci abita. Un intervento del Comune sulla palazzina uffici e sui magazzini ex Agraria, invece non è possibile, perché è una proprietà privata. Al momento gli immobili non destano preoccupazione per l’incolumità pubblica, unico motivo che permetterebbe l’intervento, peraltro limitato alla messa in sicurezza".

Poi passa all’ex Molendi. "Come i massetani sanno è privata. In questi anni il Comune ha interloquito con la proprietà che ha interesse a riqualificarla. Un primo progetto presentato all’allora Soprintendente Anna Di Bene venne bocciato. Per procedere alla riqualificazione andando incontro agli interessi di cittadini e proprietà il Comune ha modificato le previsioni urbanistiche con il Piano Strutturale che troverà piena attuazione del Poc di prossima adozione. Sul Castello di Monteregio il Comune ha seguito con continuità le vicende sollecitando più volte la Asl per la messa in sicurezza e ricercando interlocutori credibili che potessero investire nella struttura".

"Questo è stato il nostro modo di operare – chiude –. Chi oggi critica stando all’opposizione cosa avrebbe fatto? Una cosa è certa: non una proposta è mai venuta da loro in Consiglio comunale o in altre sedi. Ultima considerazione: le affermazioni a mezzo stampa sulla mia indennità di carica contengono falsità e sono lesive della mia onorabilità. In questi anni non ho mai usato lo strumento della querela. Invito il consigliere Brogi a rettificare le sue affermazioni e a chiedermi scusa e le altre forze politiche che hanno condiviso il suo comunicato stampa a prenderne le distanze".