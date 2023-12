Polemica sull’ex Aeronautica. Il Pd critica il sindaco Cerulli. E lui: "Niente di speciale, ma utile"

Botta e risposta tra il Partito Democratico di Monte Argentario e il sindaco Arturo Cerulli sull’ex Aeronautica. "Il deposito dell’Aeronautica è la terra promessa della nuova amministrazione Cerulli" esordisce il circolo dem, che attacca il primo cittadino sulla gestione del proprio mandato riferendosi all’ex 64° deposito. "Ogni cosa rimasta in sospeso per il sindaco è destinata a compiersi tra le macerie di una struttura che avrebbe necessitato di interventi strutturali di primaria importanza – dicono dal Pd –. Ah già, la colpa è di chi c’era prima. Ma prima ancora c’era il nuovo vecchio sindaco che stava rifilando ai cittadini la fregatura della bonifica. Come mai le chiavi sono state consegnate alla chetichella, quasi di nascosto? Forse perché le assegnazioni non sono state ancora fatte? Forse perché le procedure trasparenti sono lente e non potrebbero prescindere dagli interventi strutturali? Comunque vada, sarà un successo: gli applausi a questa giunta non li nega nessuno, neanche chi dall’opposizione è più interessato al passato che al presente. Venghino signori, venghino: c’è posto per tutti all’Aeronautica, poltrone o divani, brandine o tetti in eternit, sport o musica, dritto o rovescio. E cosi l’Aeronautica è diventata il sombrero di un paese assonnato e incantato da chi promette e non si sa come e quando mantiene. Oltre le battute (che abbondano), ricordiamoci sempre di quello che manca: sicurezza e trasparenza". La risposta di Cerulli non si è fatta attendere ed è arrivata sul proprio profilo social. "Ho letto che il Partito Democratico ha fatto il punto sull’ex Aereonautica – ha detto il primo cittadino – presentando il nostro operato un po’ come aria fritta. Non abbiamo fatto nulla di spettacolare e chiunque sarebbe stato in grado di fare quel che abbiamo fatto noi. Chiunque meno che loro e chiunque che non avesse a capo un sindaco con un’unica parola d’ordine: non fare niente. Intanto abbiamo iniziato a fare un’altra porta di accesso". Porta che sarà utilizzata per l’accesso alle vetture: tra qualche settimana sarà infatti possibile per i cittadini usufruire dei posti auto all’interno del terreno dell’ex Aeronautica, in vista dell’estate in cui il problema dei parcheggi si amplifica nei mesi più caldi.

Andrea Capitani