Poi il dialogo con Flick su diritto e clima

E domenica 20, poi, altra presenza da copertina al talk show delle 18.30, alle Terme Marine Leopoldo II, dove Giancarlo Capecchi chiuderà con un ospite illustre l’interessante programmazione di agosto relativa ai dibattiti su argomenti specifici. Domenica 26 agosto, infatti, il tema sarà più leggero: una sfilata con almeno dieci miss, già affermate nel mondo della moda, che sfileranno a bordo piscina, nel suggestivo scenario delle Terme. La bellezza insomma che esalta la bellezza.

Domenica 20, però, incontro di grande interesse con l’ex ministro di Grazia e giustizia Giovanni Maria Flick, sempre impegnato e disponibile a chiarire problematiche di ordine costituzionale e non solo. Come scrittore puntuale, e ricco di idee sui temi ambientali di prioritario interesse, oggi al centro del dibattito tra ricercatori, scienziati, economisti (e speriamo sempre di più anche politici), pronto a dare un contributo prezioso al dibattito in corso sulla tutela ambientale, sulla transizione ecologica, sui rischi da cambiamenti climatici che ormai l’estate che abbiamo trascorso e che ancora non è finita ha dimostrato ulteriormente che non possono essere sottovalutati.

Lungi dall’essere un cambiamento di tema, quello contenuto nell’ultimo libro di Flick e della figlia, rappresenta l’esito di una riflessione arguta e imprescindibile sulla lunga tenuta del modello economico-sociale che la tecnologia avanzatissima ha creato. Se per l’ambiente, però, prevale un senso di paura soprattutto di fronte alle minacce concrete del riscaldamento globale, nei confronti delle derive pericolose poste dalla civiltà digitale siamo disarmati e addirittura entusiasti.

La rivoluzione digitale inserita nell’agenda prioritaria dell’Unione europea, non è però priva di rischi: il timore è che le tecnologie scavalchino e sostituiscano la persona anche nelle funzioni più connaturate alla sua identità e alla sua coscienza, catapultandoci in un mondo in cui i concetti di etica e responsabilità, nelle loro varie declinazioni sociali, giuridiche e politiche, perderanno significato. E allora una domanda ci sarà anche sull’intelligenza artificiale, altro argomento che, per ora, continua a dividere.