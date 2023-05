Podere La Pace, quell’oasi che unisce i vini alla cultura

Podere La Pace, la più piccola azienda vitivinicola registrata come "società benefit" in Italia, nasce per realizzare il sogno del suo fondatore, Simone Maggioni: trasformare un terreno vergine in una meravigliosa azienda vinicola, un luogo di incontro, per amanti del vino e dello stare insieme.

"Naturalmente – dicono i titolari dell’azienda – per portare le persone a stare insieme e condividere momenti di gioia, bisogna produrre dei vini eccellenti. I vini La Pace non sono solo da bere ma anche da raccontare".

La sua posizione orientata a sud sud-est e la dolce inclinazione del 8-10% rendono ideale la coltivazione di Cabernet Franc, varietà che ha trovato da tanto tempo espressione di caratura internazionale sulla costa toscana. "Da qui – si spiega ancora – l’idea di aprire le porte del Podere La Pace agli amanti della natura, interessati a visitare i vigneti, conoscere le procedure biologiche con le quali sono coltivate le uve e prodotti i tre vini di punta. Infatti, oltre al citato Cabernet Franc sono particolarmente apprezzati Pittoresco, un rosso Doc a base di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, e Prima Viola, un bianco unico composto da Chardonnay e Viognier".

In cantina è possibile anche organizzare degustazioni mirate per piccoli gruppi (fino ad un massimo di 20 persone) e al contempo visitare alcune opere scultoree, pittoriche e di design realizzate da Gino Maggioni e Marianita Valdinoci, rispettivamente nonno paterno e madre di Simone Maggioni.

In questo ambiente, quindi, con l’ospitalità di Simone Maggioni e del general manager Gianluca Battista, è possibile gustare un connubio unico di natura, arte e vino.