Poca neve Gli impianti sono chiusi

Diversamente da come sono andate le attività nell’ultimo mese e mezzo, in questi ultimi giorni di febbraio le condizioni meteorologiche stanno mettendo il bastone tra le ruote agli operatori di montagna. Sul Monte Amiata tutti sono in attesa del tanto annunciato colpo di coda invernale, la neve naturale però si fa ancora attendere. Le temperature sono diminuite, anche nella giornata di ieri i valori non hanno mai superato lo zero, ma nelle ultime 48 ore sono caduti appena circa 5 centimetri di neve in vetta, ancora meno ai poli, troppo pochi per permettere agli operatori di tornare sui tracciati da sci e lavorare al ripristino delle piste. Da domenica la stazione sciistica non è praticabile.

"Stiamo tutti aspettando che nevichi – dice Roberto Fabiani, presidente della scuola di sci Amiata Ovest –. Quella caduta è insufficiente a garantire di nuovo l’apertura degli impianti".

L’obiettivo degli impiantisti è quello di garantire l’apertura fino a fine stagione, fissata per metà marzo, ma nulla toglie che in caso di neve, la stagione possa proseguire per tutto il mese. Per riaprire il campo scuola delle Macinaie e magari anche la Direttissima come pista lunga sarebbero utili forse 10 centimetri di neve. Nel weekend appena trascorso la pioggia caduta ha danneggiato il fondo delle piste, indebolendo la consistenza del manto nevoso a terra. La situazione sul Monte Amiata è incerta, potrebbe cambiare in poche ore e tutti gli sciatori e il comparto turistico sperano che possa cambiare in meglio.