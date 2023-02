Pnrr, soldi alla Vab per Pratini di Valli

L’associazione di volontariato Vab (Vigilanza antincendi boschivi) si è aggiudicata il bando "Risorse Pnrr: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale per la Regione Toscana". Il progetto, che prevede un investimento dal 150 mila euro, interesserà la struttura Pratini di Valli attualmente gestita dalla Vab come capofila della "Pratini di Valli" composta dall’associazione Amici dei Cani di Follonica e le cooperative sociali Arcobaleno e Il Melograno. Il progetto permetterà di mantenere pubblico e rendere completamente fruibile un bene che fa parte della storia del Comune di Follonica. Il bando ha l’obiettivo di preservare i paesaggi rurali e storici attraverso la tutela dei beni della cultura materiale e immateriale e il mantenimento e ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi, nonché promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione sostenibile. Il progetto di restauro, risanamento conservativo ed efficientamento energetico proposto è finalizzato al mantenimento nel tempo dell’assetto dell’immobile, nel rispetto dei suoi caratteri costruttivi e formali, con impiego di tecnologie e materiali congrui con le caratteristiche tipologiche e morfologiche esistenti. È prevista inoltre l’installazione di pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo e sistema di recupero acque piovane. I mantenimento dei caratteri formali ed il corretto inserimento del bene nell’ambito paesaggistico di particolare pregio che comprende l’area boscata compresa nel perimetro del Parco di Montioni, permetterà di conservare le caratteristiche di equilibrio tra le parti antropizzate e le emergenze naturali. "Siamo di fronte ad un percorso che viene da lontano, dove non c’è improvvisazione ma visione e programmazione – afferma il sindaco Andrea Benini –. L’obiettivo è valorizzare una parte di città: si investe sul contenitore per valorizzarne il contenuto. È doveroso ringraziare la Vab per il presidio che forniscono ogni anno".

"La messa in evidenza del patrimonio della "città nascosta" ossia della "città dei boschi" del particolare sistema locale e territoriale di Montioni Vecchio e del suo promontorio complessivo, costituisce il principale obiettivo dell’intervento – dice Stefano Bianciardi, coordinatore Vab della provincia Grosseto – in questi anni di gestione abbiamo avviato collaborazioni significative con le associazioni del territorio, gli enti locali e il Parco nazionale delle Colline Metallifere. Sono stati attivati molti interventi a beneficio di giovani e adulti con varie tipologie di disabilità o marginalità socio-economica in collaborazione con progettualità specifiche realizzate in stretta collaborazione, ad esempio, con i servizi per la Salute Mentale adulti di Follonica tramite il partner Arcobaleno e il progetto Passi di Coeso SdS Grosseto per l’inclusione sociale attiva recentemente concluso".