Pnrr: sedici milioni in arrivo per Arcidosso

Il Comune si porta a casa importanti finanziamenti stanziati per 5 diversi progetti presentati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ammontano a 16.416.229 euro i fondi ottenuti dal Comune guidato dal sindaco Jacopo Marini, cifra che testimonia un grande lavoro di progettazione svolto da professionisti e tecnici. Due sono le macro aree su cui il comune ha puntato: lavori pubblici (16.235.263 euro) e digitalizzazione della pubblica amministrazione (180.966 euro). Per quanto riguarda il filone dei lavori pubblici, oltre ai 15milioni di euro (quota parte su un totale concesso all’Ati con Castel del Piano e Enel Green Power di 20.764.280 euro), erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il progetto dedicato alla nuova rete di teleriscaldamento, un altro importante finanziamento il comune amiatino lo ha ottenuto per la messa in sicurezza dell’asilo nido, nello specifico il comune è riuscito ad ottenere prima 625.553 euro, finanziamento che successivamente è stato integrato di ulteriori 62.555 euro, per un totale erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito pari a 688.108 euro. Per quanto riguarda l’area dedicata alla digitalizzazione della PA, il comune di Arcidosso è ottenuto tre diversi finanziamenti, tutti erogati dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la Transizione Digitale. Il primo, ovvero 77.897 euro, sono destinati a un progetto relativo all’ "Abilitazione al cloud per PA locali". 23.147 euro invece serviranno per realizzare il progetto studiato per la Misura "Piattaforma Notifiche Digitali" – Comuni". L’ultimo finanziamento, pari a 79.922 euro va nella direzione degli ultimi due, ovvero nell’ottica di andare ad migliorare i servizi alla cittadinanza, sempre più digitale, nel caso specifico si parla di migliorare le "esperienze del cittadino nei servizi pubblici". "Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra – commenta il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini -. In un momento così difficile ed instabile, a seguito delle tensioni internazionali, questi finanziamenti non solo servono a migliorare i servizi alla cittadinanza ma rappresentano anche un importante volano di sviluppo, con inequivocabili ricadute economiche positive non solo a livello locale ma anche provinciale e regionale. Un ringraziamento particolare – conclude il primo cittadino - va quindi all’ufficio di staff che ha seguito i bandi e agli altri uffici competenti per questi importanti risultato". Nicola Ciuffoletti