"Pnrr, Gasperi disattento". Gli assessori rispondono: "Opportunità tutte colte"

Giovannetti e Marconi rispondono a Gasperi del Pci sui finanziamenti del Pnrr. "Gasperi dimostra di essere disattento e di non seguire come dovrebbe le vicende della comunità massetana, – affermano gli assessori Maurizio Giovannetti e Irene Marconi – quando accusa il Comune di non aver fatto abbastanza per cogliere le opportunità dei finanziamenti pubblici, ed in particolare del Pnrr. Ma lo ringraziamo per averci chiamato in causa, in quanto ci offre l’opportunità di ricordare nuovamente ai cittadini quanto invece abbiamo lavorato a fondo in questi anni, proprio sui bandi, e quanto i nostri uffici siano stati operativi e scrupolosi, per cogliere tutte le opportunità che si sono presentate sulle diverse linee di finanziamento, con progetti che sono stati valutati positivamente nelle graduatorie e che ci hanno consentito di attrarre sul territorio ingenti finanziamenti a fondo perduto". "Cominciamo a ricordare a Gasperi – proseguono Giovannetti e Marconi – che proprio sul Pnrr (sul quale ci accusa di aver perso il treno), è stato assegnato al Comune di Massa Marittima un finanziamento a fondo perduto di 1 milione e 20 mila euro per la messa in sicurezza del Fosso Valcastrucci, nella frazione di Capanne, un intervento che ci consentirà di risolvere una situazione di pericolo risalente al crollo di una parte delle strutture sotterranee avvenuta del 2019. Il Comune ha ottenuto 70mila euro sul progetto per l’illuminazione scenografica di piazza Garibaldi. Anche i lavori in via Marsala e via Populonia, che erano iniziati prima, sono stati inseriti nel Pnrr. Poi per l’ennesima volta Gasperi tira in ballo il dispensario e il castello di Monteregio e siamo costretti a puntualizzare di nuovo che sono di proprietà della Asl e non del Comune. Si informi meglio Gasperi prima di scrivere un lungo elenco di inesattezze facilmente confutabili. Del resto, non importa da quale bando provengano i soldi, l’importante è che arrivino".

"Ma la smemoratezza di Gasperi si rileva soprattutto quando ci accusa di non aver lavorato su Tatti e Prata – proseguono – quando con la partecipazione al bando Far Maremma abbiamo ottenuto 250mila euro, per intervenire sull’ex mattatoio di Prata e sul campino di Tatti. E poi ricordiamo i 345mila euro per l’efficientamento energetico delle scuole e del Palazzo comunale e il finanziamento regionale di 95mila euro per l’ascensore al Cassero".