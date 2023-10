Pitigliano Underground. Visita alle cantine scavate nel tufo

Domani alle 10 è in programma l’iniziativa "Pitigliano Underground", a cui si può partecipare prenotando al 328 545 5002 oppure al 327 3583559. Si tratta della visita guidata alla scoperta delle cantine scavate nel tufo con la degustazione di vino e prodotti tipici del territorio, e in questa occasione anche la visita della sinagoga e del quartiere ebraico. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Cantine del Tufo di Pitigliano, con il patrocinio del Comune, offre l’occasione per scoprire i sapori di Pitigliano in un contesto come quello delle cantine scavate nel tufo. Il programma prevede alle 10 il ritrovo in piazza Garibaldi, davanti all’Ufficio turistico, per la visita guidata alla sinagoga e all’antico quartiere ebraico. Seguirà la visita alla cantina monumentale della Fratta con una degustazione dei vini della Cantina di Pitigliano. I partecipanti visiteranno poi il centro storico. L’esperienza proseguirà con la tradizionale merenda toscana alle 13.30, la visita alla cantina monumentale della Cantina di Pitigliano con degustazione di vini. L’ultima tappa alla cantina Narcisi & Bussi con degustazione di dolci tipici e vin santo.