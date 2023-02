Piste da sci Il caldo si fa sentire

Sul Monte Amiata, dopo circa un mese di neve e grandi numeri registrati ai tornelli degli impianti, è tornato di nuovo il meteo a infliggere colpi bassi. Le condizioni meteo che si stanno verificando in questi ultimi giorni di febbraio con temperature miti, alto tasso di umidità e mancanza di precipitazioni nevose, condizionano le scelte relative alle aperture della stazione sciistica. Dopo un inizio di settimana dove comunque sul versante grossetano le piste da sci sono state rese accessibili, da ieri si scia solo su una parte delle piste. Aperte le piste Jolly (servita dalla sciovia Jolly) e la parte finale della pista direttissima, servita dalla sciovia Asso di Fiori. Quest’ultimo impianto, inoltre, si ferma dalle 13 alle 14. Per gli amanti dello sci di fondo, continua ad essere fruibile l’anello di due chilometri che parte da località Marsigliana.

"In questi giorni stiamo lavorando al ripristino di arrivi e partenze", commentano dalla società Isa. In questa situazione la società che gestisce gli impianti di risalita fa il massimo per garantire la sciabilità dei tracciati. Per conoscere dunque le aperture visitare il sito www.amiataisa.it. Non va meglio sul versante senese della montagna, dove da ieri è accessibile solo il tapis roulant a servizio della pista Vetta. " Purtroppo per mancanza di neve non riusciamo ad aprire altre piste ed impianti soprattutto per la sicurezza ed incolumità degli sciatori". Allora tutto è finito? In realtà all’orizzonte c’è una perturbazione che potrebbe, di nuovo, scaricare neve naturale.