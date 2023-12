Pista sul ghiaccio e festa della birra

Sull’Amiata ci sono tante opportunità di svago per le festività natalizie. Ad Arcidosso torna "Natale di Luce" e il cartellone degli eventi è stato inaugurato in occasione di San Nicola, patrono della cittadina amiatina, con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, ospitata all’interno della struttura "Nido di Fate". Il fulcro della manifestazione è rappresentato proprio da questa pista e che a sua volta farà da contorno ad aperitivi, dj set e spettacoli di musica dal vivo. Non mancheranno momenti di degustazione con lo street food e la festa della birra (da oggi a domenica) e iniziative per bambini con laboratori creativi. Spazio anche ai giochi tradizionali per adulti, come la briscolata di Natale (13, 14 e 21 dicembre al Nido di fate), la panfortata il 27 dicembre e il Mercante in fiera il 28, entrambe al Castello. Altra location importante sarà il teatro degli Unanimi, che ospiterà, domenica 17 il concerto di Natale con la Corale Verdi. Il Castello Aldobrandesco ospiterà poi il cenone di fine anno. A Santa Fiora ieri si è celebrata la tradizionale accensione dell’albero in piazza Garibaldi, evento che ha inaugurato un cartellone ricco di appuntamenti. Da non perdere il presepe vivente (27 dicembre) e la Fiaccola (30 dicembre). Lunedì 1 gennaio torna il tradizionale concerto di Capodanno. Fino a domani a Castel del Piano è di scena il "Loggione" nel centro storico, oggi alle 17.30 viene inaugurata la casa di Babbo Natale, al piano terra del Palazzo comunale. Da non perdere il presepe vivente (28 dicembre) e il concerto di fine anno dei Cardellini (29 dicembre).

Nicola Ciuffoletti