Pista ciclopedonale, Laboratorio Riformista soddisfatto: "L’assessore Scotto condivide le nostre idee"

I lavori in dirittura di arrivo della pista ciclopedonale tra Santa Liberata e Pozzarello, annunciati nei giorni scorsi a La Nazione dall’assessore Silvano Scotto, rendono soddisfatto il Laboratorio Riformista. Il gruppo ringrazia quindi "l’assessore Scotto che presenta l’inizio dei lavori della ciclopedonale, naturalmente finanziata, così come la strada Panoramica, dalla Regione Toscana, a cui riconosciamo l’esclusivo merito di una significativa e concreta attenzione al nostro territorio". "L’assessore Silvano Scotto – proseguono dal Laboratorio Riformista – inoltre condivide le nostre idee sul turismo, riconoscendo la validità di attivare altre leve di attrazione turistica come appunto il cicloturismo, rispetto al tradizionale turismo balneare. Non importa se definisce turismi paralleli ciò che noi invece abbiamo dichiarato come turismo multiservizi".