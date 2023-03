Piras: "Cereali in sofferenza: un disastro"

Una situazione difficile. Che ogni giorno fa alzare il livello di preoccupazione ai livelli di guardia: la scarsità di piogge di queste ultime settimane sta praticamente "asciugando" quelle poche gocce d’acqua che erano cadute durante l’inverno in gran parte della provincia.

"La situazione si sta facendo ogni giorno che passa sempre più critica per la cerealicoltura – inizia Lorenzo Piras, imprenditore agricolo di Roccastrada che coltiva 60 ettari tra cereali e foraggi –. In più in questi ultimi giorni ci si è messo pure il vento forte. Che rischia di bruciare il seme appena germogliato". Piras spiega meglio: "In questa fase i cereali e le foraggere avrebbero bisogno di umidità e pioggia. Mancano però entrambe. In Maremma si è seminato, nel 70% dei casi ritardo a causa delle piogge di novembre e dicembre che aveva reso impraticabili i terreni; quelli che invece hanno seminato in anticipo, a fine ottobre, in alcune zone, hanno il raccolto compromesso". I terreni sono aridi, dunque, anche in profondità. "I torrenti iniziano a manifestare segnali di sofferenza: penso al Bruna e all’Ombrone. Siamo molto preoccupati. I prossimi mesi saranno difficili", chiude l’imprenditore.