Argentario (Grosseto), 28 agosto 2018 - Pippa Middleton in Toscana. La sorella di Kate, duchessa di Cambridge e consorte del principe William d'Inghilterra, trascorre all'Argentario alcuni giorni di relax insieme al marito James Matthews. Le foto sono su "Chi", nell'edizione di mercoledì 29 agosto. A un anno dal matrimonio e con la felicità della dolce attesa, i due sembrano innamoratissimi e molto affiatati. E, tra un bacio e un abbraccio con il marito, Pippa, si tiene in forma nuotando e andando in bicicletta: nonostante sia al settimo mese di gravidanza, appare raggiante e tonica.