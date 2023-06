Pioggia e fulmini Danni e disagi in tutto il paese

Il maltempo ha colpito duro tutta la zona. Più che la pioggia sono stati i fulmini a fare danni. Una intensa caduta di fulmini, guasti alle linee telefoniche e wifi bloccata in diverse zone del centro storico. Una serie di fulmini si è abbattuta ed è caduta nel corso della serata di martedì nella zona di Orbetello, con una particolare intensità. Si sono registrati danni ad alcune centraline elettriche, anche di private abitazioni. Danneggiate inoltre le cabine della telefonia di alcune aziende del settore, con conseguenza del blocco delle linee wi fi. La bufera si è andata calmando nel corso della tarda serata. Non si sono verificati allagamenti per l’intensa pioggia di particolare intensità, tranne un punto del quartiere di Neghelli, dove un tombino non ce l’ha fatta ad assorbire tutta l’acqua piovana. Non sono stati registrati interventi da parte del servizio protezione civile della Croce rossa italiana attivato in precedenza come nei giorni scorsi dal Comune di Orbetello a scopo preventivo e di controllo del territorio.