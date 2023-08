Pioggia di multe sulla Maremma Grossetani i terzi più sanzionati dietro solo a fiorentini e senesi

I terzi più multati della Toscana. Dietro solo a fiorentini e senesi. Si tratta dei grossetani, o almeno tutti quelli che hanno subìto una contravvenzione passando sulle strade della Maremma.

E’ il risultato dell’analisi congiunta effettuata da "Facile.it" e "Assicurazione.it" realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada. E’ dai numeri che è emerso che i conducenti grossetani sono i terzi più multati della Toscana; nel capoluogo di provincia, nel 2022, la "spesa pro capite" per sanzioni è stata di 126 euro, secondo la statistica elaborata, e la pubblica amministrazione ha incassato, complessivamente, 8,5 milioni, il secondo valore più alto della regione. Guardando ai numeri assoluti è risultato essere Firenze, con poco meno di 47 milioni di euro, la città capoluogo di provincia toscana che, nel 2022, ha ricavato i maggiori proventi, seguita da Grosseto (come detto, 8,5 milioni) e Livorno (6,5 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo, quasi a pari merito, Lucca, con 1,46 milioni di euro, e Massa (1,48 milioni). Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria toscana cambia, anche se non per la prima posizione: al primo posto si posiziona Firenze, dove - nel 2022 - la "spesa pro capite" per multe è stata di 170 euro (seconda a livello nazionale). Seguono nella graduatoria regionale Siena (128 euro; quinta a livello nazionale), Grosseto (126 euro), Pistoia (72 euro), Pisa (69 euro), Livorno (49 euro), Arezzo (45 euro) e Prato (44 euro). Sanzioni al di sotto dei 30 euro per Massa (26 euro) e Lucca (20 euro).

"Prima di tutto bisogna parlare di multe accertate e non riscosse – inizia Riccardo Megale, assessore alla viabilità del Comune di Grosseto –. Bisogna anche distinguere chi ha preso queste multe. Non si può infatti parlare di grossetani. Si tratta di persone, per la maggior parte, che passano nella nostra provincia perchè l’attraversano e che per la maggior parte non fanno parte di quelli che abitano in Maremma". L’assessore puntualizza: "Grosseto è balzata in testa a questa graduatoria anche per un altro motivo. Lo stesso che ha Siena – conclude– si tratta di due province che non hanno una viabilità statale, come potrebbe essere un’autostrada. E’ chiaro che la nostra serie di strade, che hanno la funzione di grandi direttrici ma non lo sono, impongono un presidio del territorio diverso dalle altre strada. Sicuramente più attento e massiccio visto anche la conformazione di un territorio molto vasto ma poco antropizzato".

Matteo Alfieri