‘Pini abbattuti in via Bonghi Ma i lavori promessi?’

"Accogliemmo con soddisfazione un anno e mezzo fa, l’approvazione dei lavori per oltre 144mila euro, con lo stanziamento per il progetto esecutivo, ai fini del rifacimento della sede viaria e per l’abbattimento di barriere architettoniche in un tratto di via Bonghi a Grosseto, con il relativo ripristino del parcheggio e dei danni al marciapiede e della sede viaria, che prevedeva la sostituzione dei pini tagliati con tipologie di piante meno impattanti. Il cantiere del marzo 2022 , che ha visto il solo intervento del taglio dei pini, lasciava presagire l’inizio delle opere in tempi celeri e certi. Purtroppo la situazione ancora sospesa lascia perplessi molti cittadini che lamentano una situazione che si sta facendo, di giorno in giorno, sempre più vittima del degrado". Lo dice Antonio Tronconi di "Azione" Grosseto. "Il parcheggio è molto frequentato dai residenti – aggiunge – senza menzionare le attività commerciali ed uffici vari. La speranza è, non solo di veder portare a termine al più presto possibile l’esecuzione dei lavori annunciati, visti gli imprevedibili e sconosciuti tempi burocratici delle amministrazioni locali, ma anche che tale parcheggio non venga poi eventualmente ripensato ed adibito ad area di sosta a pagamento o a disco orario". Poi chiude: "Il sindaco e l’assessore rassicurino la cittadinanza da una situazione di totale incertezza ed evidente abbandono che talvolta pare declinare in una sorta di ‘palude’ urbana, assente nella manutenzione ordinaria e straordinaria della città di Grosseto".