"Pierino e il lupo". Una favola con la solidarietà

Presentato ieri in Regione lo spettacolo "Pierino e il lupo" che venerdì 15 marzo andrà in scena al teatro Moderno. La celebre favola musicale composta dal musicista russo Sergej Prokofiev, interpretata dall’attore Stefano Fresi con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal maestro Enrico Melozzi, rientra nella rassegna "La Voce di ogni strumento". E’ prevista una doppia rappresentazione: una matinée dedicata alle scuole e uno spettacolo serale (alle 21) per tutti. L’intero ricavato infatti sarà devoluto alla Fondazione Meyer, che opera a favore dell’ospedale pediatrico fiorentino.

Alla presentazione sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la consigliera regionale Donatella Spadi, l’assessore regionale Leonardo Marras; il segretario generale Fondazione Meyer Alessandro Benedetti; la direttrice artistica della rassegna Gloria Mazzi e l’attore Stefano Fresi.

"Una grande opportunità poter promuovere come Consiglio regionale questa iniziativa benefica – ha detto Stefano Scaramelli –, un ‘occasione culturale significativa che si svolgerà a Grosseto e che è stata fortemente voluta anche dall’assessore regionale Leonardo Marras".

"Noi come famiglia, con l’associazione Festa di Sole, collaboriamo in modo costante – ha detto Leonardo Marras – alle iniziative promosse da Gloria Mazzi e da Agimus e questo spettacolo a Grosseto segna una tappa importante di una collaborazione per reperire fondi per la ricerca della Fondazione Meyer". "Un fine solidale molto bello – ha detto Alessandro Benedetti – che da un lato consente di poter raccogliere fondi per poter avanti le ricerche in campo medico e dall’altro il connubio con la cultura è essenziale". "Gli eventi della rassegna – dichiara Gloria Mazzi – sono da sempre contraddistinti dalle finalità benefiche". "Molto bello che la musica si metta al servizio della solidarietà – ha detto Stefano Fresi – e Pierino e il lupo è una favola assolutamente moderna e attuale che mi offre anche l’occasione di collaborare con un musicista di assoluto rilievo come Enrico Melozzi".