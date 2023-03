Piergiorgio Franci Uomo e politico di grandi valori

Proprio oggi, 11 anni fa, moriva a Firenze un uomo politico di grande valore e profondo conoscitore del nostro territorio: Piergiorgio Franci. Nato a Grosseto nel 1928 da Arcangelo e Lidia Detti, da giovane vive con i genitori a Montemerano. Dopo il diploma magistrale insegna in alcune località della provincia. Nel 1953 sposa Anna Francardi, dalla cui unione nascono Guglielmo, Roberto e Maria Laura, e con cui si trasferisce a Pitigliano. Qui inizia la carriera politica, che lo porterà ad essere eletto prima consigliere comunale a Grosseto e poi regionale, nelle file della Dc. Franci si contraddistingue per la credibilità, i saldi principi cristiani e la forte solidarietà umana. Segretario provinciale della Dc dal 1971 al 1975, inaugura la sede del partito a Grosseto in via Adriatico alla presenza del segretario nazionale Forlani. In quegli anni ricopre incarichi apicali nell’Ente Maremma, nell’Ente per il Turismo e nella commissione Agricoltura e Foreste, di cui diventa presidente e, infine, nel Cda della Banca Toscana. Nel 2011, per motivi di salute, si stabilisce a Firenze vicino alla figlia. Scompare il 12 marzo 2012, dopo una vita intensa di fede e di forti ideali vissuti con compostezza, doti affatto scontate nella politica odierna.

Rossano Marzocchi